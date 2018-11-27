Mgk Toplantısı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından yayımlanan bildiride, "Bazı ülkelerin, proje terör örgütleri FETÖ/PDY ile PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD/YPG'yi terör örgütü olarak görmemesi terörizmle mücadeleye zarar veriyor." ifadesi kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki MGK toplantısının ardından bildiri yayımlandı.

Bildiride, Türkiye'nin gu¨venligˆini ilgilendiren o¨nemli ic¸ ve dıs¸ gelis¸melerin bu¨tu¨n yo¨nleriyle ele alındığı belirtilerek, FETO¨/PDY, PKK/PYD-YPG ve DEAS¸ bas¸ta olmak u¨zere, milli birlik ve beraberligˆi tehdit eden tu¨m tero¨r o¨rgu¨tlerine kars¸ı yurt ic¸inde ve yurt dıs¸ında icra edilen operasyonlar ile hudut gu¨venligˆi hakkında Kurul'a bilgi arz edildiği açıklandı.

Bildiride, Suriye ve Irak'ta yuvalanan tero¨r o¨rgu¨tlerinin varlıgˆından kaynaklanan, Tu¨rkiye'nin gu¨ney sınırlarına yo¨nelik tehdide kars¸ı vatandas¸ların can ve mal gu¨venligˆini sagˆlamak maksadıyla mu¨cadelenin kesintisiz ve kararlılıkla su¨rdu¨ru¨lecegˆi vurgulandı.

Taraflara makul ve süratli davranmaları yönünde çağrı

Bildiride şunlar kaydedildi:

"Bazı u¨lkelerin, proje tero¨r o¨rgu¨tleri FETO¨/PDY ile PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD-YPG'yi tero¨r o¨rgu¨tu¨ olarak go¨rmemesinin, tero¨rizmle ku¨resel o¨lc¸ekteki mu¨cadeleye bu¨yu¨k zarar verdigˆi hususu bir kez daha teyit edilmis¸tir.

İstanbul'da du¨zenlenen Do¨rtlu¨ Zirve neticesinde mutabık kalınan hususların, Suriye'ye ve bo¨lge barıs¸ına katkı sagˆlayacagˆı, İdlib'te agˆır silahlardan arındırılmıs¸ bo¨lge olus¸turularak ates¸kesin kalıcı hale getirilmesinin o¨nemi vurgulanmıs¸, bu bagˆlamda alınması gereken ilave tedbirler u¨zerinde durulmus¸tur. Suriye'de kalıcı bir c¸o¨zu¨m bulunması amacıyla Birles¸mis¸ Milletler go¨zetiminde c¸alıs¸acak Anayasa Komitesi'nin bir an o¨nce olus¸turularak, c¸o¨zu¨m ic¸in belirlenen yol haritasının uygulamaya gec¸irilmesinin o¨nemi u¨zerinde durulmus¸, bunun ic¸in taraflara makul ve su¨ratli davranmaları yo¨nu¨nde c¸agˆrıda bulunulmus¸tur."

"Suriye'de herhangi bir emrivakiye göz yumulmayacak"

Tu¨rkiye'nin, bas¸tan beri Suriye'nin toprak bu¨tu¨nlu¨gˆu¨nden ve siyasi birligˆinden yana oldugˆuna, barıs¸ın tesis edilmesi ic¸in gayret go¨sterdigˆine is¸aret edilen bildiride, şunlar kaydedildi:

"Siyasi çözüme en büyük tehdidin Fırat'ın doğusundaki terör yapılanmasından geldiği belirtilmiştir. Suriye'de herhangi bir emrivakiye go¨z yumulmayacagˆı ve mes¸ru mu¨dafaa hakkının kullanılacagˆı vurgulanarak, PKK/PYD-YPG'nin bo¨lge halkına zulmederek ve go¨c¸e zorlayarak degˆis¸tirdigˆi demografik yapıya kars¸ı da duyarsız kalınmayacagˆı gu¨c¸lu¨ s¸ekilde ifade edilmis¸tir."

Irak'ta go¨reve yeni gelen hu¨kümetle gu¨venlik bas¸ta olmak u¨zere, tu¨m alanlarda is¸ birligˆinin gelis¸tirilmesi yo¨nu¨ndeki iradenin teyit edildiği belirtilen bildiride, Türkiye'nin milli güvenliği ic¸in tehdit olus¸turan PKK/KCK tero¨r o¨rgu¨tu¨nu¨n Irak'taki mevcudiyetine kars¸ı Tu¨rk Silahlı Kuvvetleri tarafından icra edilen operasyonların devam edecegˆinin altı c¸izildi.

Bildiride, PKK/KCK ve DEAŞ dahil, tu¨m tero¨r o¨rgu¨tlerine kars¸ı Tu¨rkiye'nin Irak halkı ve hu¨kümetinin yanında oldugˆu bir kez daha vurgulandı.

Tu¨rkiye'nin Ege Denizi ve Dogˆu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinin son gelis¸meler c¸erc¸evesinde degˆerlendirildiği kaydedilen bildiride, "Bo¨lgedeki tek yanlı ve uluslararası hukuku c¸igˆneme tes¸ebbu¨sleri ile cepheles¸me giris¸imlerinin bo¨lge ve du¨nya barıs¸ına katkı sagˆlamayacagˆı, uluslararası hukuka uygun ve Meclis iradesine dayanan kararlılıgˆımızın dikkate alınması gerektigˆi belirtilmis¸tir. Tu¨rkiye ve Kuzey Kıbrıs Tu¨rk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerine aykırı hic¸bir gelis¸meye mu¨saade edilmeyecegˆi teyit edilmis¸tir." ifadesi kullanıldı.