MGK: "Suriye'de güvenli bölgenin tesis edilmesi amacıyla imzalanan mutabakatların tarafı...
MGK: "Suriye'de güvenli bölgenin tesis edilmesi amacıyla imzalanan mutabakatların tarafı ülkelerden, Tel Rıfat ve Mümbiç bölgeleri dahil başlattıkları teröristten arındırma çalışmalarının bir an önce tamamlanmasının beklendiği ifade edilmiştir.
26.11.2019 21:14 | Son Güncelleme: 26.11.2019 21:18
MGK: "Suriye'de güvenli bölgenin tesis edilmesi amacıyla imzalanan mutabakatların tarafı ülkelerden, Tel Rıfat ve Mümbiç bölgeleri dahil başlattıkları teröristten arındırma çalışmalarının bir an önce tamamlanmasının beklendiği ifade edilmiştir." - ANKARA
Kaynak: İHA