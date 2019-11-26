MGK: "Suriye'de güvenli bölgenin tesis edilmesi amacıyla imzalanan mutabakatların tarafı...
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MGK: "Suriye'de güvenli bölgenin tesis edilmesi amacıyla imzalanan mutabakatların tarafı...

MGK: "Suriye'de güvenli bölgenin tesis edilmesi amacıyla imzalanan mutabakatların tarafı ülkelerden, Tel Rıfat ve Mümbiç bölgeleri dahil başlattıkları teröristten arındırma çalışmalarının bir an önce tamamlanmasının beklendiği ifade edilmiştir.

26.11.2019 21:14 | Son Güncelleme: 26.11.2019 21:18
MGK:

MGK: "Suriye'de güvenli bölgenin tesis edilmesi amacıyla imzalanan mutabakatların tarafı ülkelerden, Tel Rıfat ve Mümbiç bölgeleri dahil başlattıkları teröristten arındırma çalışmalarının bir an önce tamamlanmasının beklendiği ifade edilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İHA
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