MGK Sekreterliği 15 uzman yardımcısı alacak
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MGK Sekreterliği 15 uzman yardımcısı alacak

23.12.2020 08:59 | Son Güncelleme: 23.12.2020 09:03
MGK Sekreterliği 15 uzman yardımcısı alacak

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliğine sözlü sınavla 15 uzman yardımcısı alınacak.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliğine sözlü sınavla 15 uzman yardımcısı alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, MGK Genel Sekreterliğine siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme ile hukuk fakültesi mezunları arasından 15 uzman yardımcısı alınacak.

Sınava girecek adaylarda 35 yaşını doldurmamış olma şartı aranıyor. Ayrıca, 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları'nın (KPSS) P8, P16, P21, P26, P28, P31, P36 ve P43 puan türlerinden herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olma koşulu bulunuyor.

Öte yandan, adayların son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde yapılmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) en az (D) düzeyinde veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin belgeye sahip olması isteniyor.

Sözlü sınav başvuruları 11 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayıp 29 Ocak 2021 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecek.

Sınava ilişkin diğer detaylar, Resmi Gazete'deki duyuruda yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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