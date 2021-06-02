MGK: "Terörün kaynağında bertaraf edilmesi maksadıyla komşularımızın egemenlik haklarına ve toprak bütünlüğüne saygılı olarak sürdürülen sınır ötesi...
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MGK: "Terörün kaynağında bertaraf edilmesi maksadıyla komşularımızın egemenlik haklarına ve toprak bütünlüğüne saygılı olarak sürdürülen sınır ötesi...

MGK: 'Terörün kaynağında bertaraf edilmesi maksadıyla komşularımızın egemenlik haklarına ve toprak bütünlüğüne saygılı olarak sürdürülen sınır ötesi...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

MGK: "Terörün kaynağında bertaraf edilmesi maksadıyla komşularımızın egemenlik haklarına ve toprak bütünlüğüne saygılı olarak sürdürülen sınır ötesi harekatların ülkemizin yanı sıra komşularımızın güvenliğini ve huzurunu tesis etme hedefiyle gerçekleştirildiği belirtilmiş;

MGK: "Terörün kaynağında bertaraf edilmesi maksadıyla komşularımızın egemenlik haklarına ve toprak bütünlüğüne saygılı olarak sürdürülen sınır ötesi harekatların ülkemizin yanı sıra komşularımızın güvenliğini ve huzurunu tesis etme hedefiyle gerçekleştirildiği belirtilmiş; Türkiye'nin, uluslararası haktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkını kullanma hususundaki tutumunu muhafaza edeceği vurgulanmıştır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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MGK: "Terörün kaynağında bertaraf edilmesi maksadıyla komşularımızın egemenlik haklarına ve toprak bütünlüğüne saygılı olarak sürdürülen sınır ötesi... - Haberler
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