MGK: "Terörün kaynağında bertaraf edilmesi maksadıyla komşularımızın egemenlik haklarına ve toprak bütünlüğüne saygılı olarak sürdürülen sınır ötesi...
MGK: "Terörün kaynağında bertaraf edilmesi maksadıyla komşularımızın egemenlik haklarına ve toprak bütünlüğüne saygılı olarak sürdürülen sınır ötesi harekatların ülkemizin yanı sıra komşularımızın güvenliğini ve huzurunu tesis etme hedefiyle gerçekleştirildiği belirtilmiş;
MGK: "Terörün kaynağında bertaraf edilmesi maksadıyla komşularımızın egemenlik haklarına ve toprak bütünlüğüne saygılı olarak sürdürülen sınır ötesi harekatların ülkemizin yanı sıra komşularımızın güvenliğini ve huzurunu tesis etme hedefiyle gerçekleştirildiği belirtilmiş; Türkiye'nin, uluslararası haktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkını kullanma hususundaki tutumunu muhafaza edeceği vurgulanmıştır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı