MGK: "Terörün kaynağında bertaraf edilmesi maksadıyla komşularımızın egemenlik haklarına ve toprak bütünlüğüne saygılı olarak sürdürülen sınır ötesi...

MGK: "Terörün kaynağında bertaraf edilmesi maksadıyla komşularımızın egemenlik haklarına ve toprak bütünlüğüne saygılı olarak sürdürülen sınır ötesi harekatların ülkemizin yanı sıra komşularımızın güvenliğini ve huzurunu tesis etme hedefiyle gerçekleştirildiği belirtilmiş;