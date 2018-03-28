IHAAW192940-SIY/28-03-2018

- MGK: "Menbiç'teki teröristlerin bir an önce bölgeden uzaklaştırılması gerektiği, aksi taktirde Türkiye'nin diğer bölgelerde olduğu gibi burada da bizzat inisiyatif kullanmaktan çekinmeyeceği belirtilmiştir." 28.03.2018 19: 29: 40 TSI

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