MGK kararları! Milli Güvenlik Kurulu kararları açıklandı mı? 5 Ağustos Perşembe MGK toplantı kararları nelerdir?

5 Ağustos Perşembe günü yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısında orman yangınlarında alınacak ilave tedbirler görüşüldü. Peki, MGK kararları açıklandı mı? 5 Ağustos MGK kararları nelerdir? Milli Güvenlik Kurulu kararlarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonra erdi. Üç buçuk saat süren toplantının ardından yazılı açıklama yayınlandı. MGK kararları vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki, 5 Ağustos MGK kararları! Milli Güvenlik Kurulu kararları açıklandı mı? 5 Ağustos Perşembe MGK toplantı kararları nelerdir?

MİLLİ GÜVENLİK KURULU YAPILDI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonra erdi. Üç buçuk saat süren toplantının ardından yazılı açıklama yayınlandı. Yapılan açıklamada yangınlarla ilgili sürdürülen mücadelenin gözden geçirildiği ve ilave tedbirlerin görüşüldüğü kaydedildi. Toplantıya yangın bölgesinde olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katılmadı.

MGK TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. 3,5 saat süren toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yangın bölgesinde bulunmaları sebebiyle katılmadı.

MGK KARARLARI AÇIKLANDI MI? MİLLİ GÜVENLİK KURULU TOPLANTI KARARLARI NELERDİR?

Toplantının ardından bir bildiri yayınlandı. Bildiride, "Orman yangınlarına karşı yürütülen mücadele gözden geçirilmiş; hadisenin tabii seyri yanında ülkemiz içindeki ve dışındaki dezenformasyonu da değerlendirilerek bu çerçevede alınabilecek ilave tedbirler görüşülmüştür" denildi.

"KIBRIS'TA AKTÖRLER ÇÖZÜMÜN PARÇASI OLMAYA DAVET EDİLMİŞTİR"

Bildiride Kıbrıs'la ilgili, "Meseleye taraf olan aktörler, uzlaşmaz yaklaşımlarında ısrar etmek yerine çözümün parçası olmaya davet edilmiştir" ifadesine yer verildi.

Bildirinin devamında şu ifadelere yer verildi:

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜ HİMAYE EDEN ÜLKELER ŞİDDETLE KINANMIŞTIR"