Mgk Kanunu Yürürlükten Kaldırıldı

703 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile "2945 sayılı Milli Güvenlik Kurulu (MGK) ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanunu" yürürlükten kaldırıldı.

Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında KHK Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Bun göre, "2945 sayılı Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanunu" yürürlükten kaldırıldı.