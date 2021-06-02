MGK: "Ege ve Akdeniz'de uluslararası hukuk çerçevesinde iyi komşuluk ilişkileri dahilinde karşılıklı diyalogla bölgede barış ve güvenliğin...

MGK: "Ege ve Akdeniz'de uluslararası hukuk çerçevesinde iyi komşuluk ilişkileri dahilinde karşılıklı diyalogla bölgede barış ve güvenliğin sürdürülebilir olması ve meselelerin çözümüne yönelik ilerleme kaydedilebilmesi için Türkiye'nin hak, alaka ve menfaatlerini hiçe sayan provokasyon, hukuk...