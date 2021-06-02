MGK: "Ege ve Akdeniz'de uluslararası hukuk çerçevesinde iyi komşuluk ilişkileri dahilinde karşılıklı diyalogla bölgede barış ve güvenliğin...
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MGK: "Ege ve Akdeniz'de uluslararası hukuk çerçevesinde iyi komşuluk ilişkileri dahilinde karşılıklı diyalogla bölgede barış ve güvenliğin...

MGK: 'Ege ve Akdeniz'de uluslararası hukuk çerçevesinde iyi komşuluk ilişkileri dahilinde karşılıklı diyalogla bölgede barış ve güvenliğin...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

MGK: "Ege ve Akdeniz'de uluslararası hukuk çerçevesinde iyi komşuluk ilişkileri dahilinde karşılıklı diyalogla bölgede barış ve güvenliğin sürdürülebilir olması ve meselelerin çözümüne yönelik ilerleme kaydedilebilmesi için Türkiye'nin hak, alaka ve menfaatlerini hiçe sayan provokasyon, hukuk...

MGK: "Ege ve Akdeniz'de uluslararası hukuk çerçevesinde iyi komşuluk ilişkileri dahilinde karşılıklı diyalogla bölgede barış ve güvenliğin sürdürülebilir olması ve meselelerin çözümüne yönelik ilerleme kaydedilebilmesi için Türkiye'nin hak, alaka ve menfaatlerini hiçe sayan provokasyon, hukuk dışı eylem ve saldırgan söylemlerden uzak durulması gerektiğinin altı çizilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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MGK: "Ege ve Akdeniz'de uluslararası hukuk çerçevesinde iyi komşuluk ilişkileri dahilinde karşılıklı diyalogla bölgede barış ve güvenliğin... - Haberler
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