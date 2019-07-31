MGK'dan Suriye mesajı: 'Barış Koridoru' inşası için kararlılığımız teyit edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yapılan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sonrasında yapılan açıklamada Suriye sınırında "barış koridoru" oluşturmak için çalışılacağı mesajı verildi.

Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 6 saat süren toplantının ardından yayımlanan bildiride, Suriye sınırı boyunca oluşan otorite boşluğunun Türkiye'ye yönelik tehditleri artırması sebebiyle, sınır güvenliği çerçevesinde bölgenin tüm terör unsurlarından temizleneceği belirterek, "Bütün gücümüzle bir 'Barış Koridoru'nun inşası için gayret sarf edileceği hususundaki kararlılığımız teyit edilmiştir." denildi. Euronews.com'da Görüntüle