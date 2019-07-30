MGK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı

MGK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı

MGK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandıANKARA - Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

MGK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı
ANKARA - Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.20'de başladı.

Kaynak: İHA
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