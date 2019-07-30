MGK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı
MGK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandıANKARA - Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
MGK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı
ANKARA - Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.20'de başladı.
Kaynak: İHA
Real Madridli taraftarların Cristiano Ronaldo'nun, Florentino Perez ile sarılması sonrası yaptığı tezahürat dikkat çekti!
Son Dakika Politika Haberleri
17:59 Anayasa Mahkemesi: "Anayasa Mahkemesi son kırk yıldır ülkenin büyük kısmında olağanüstü hâl ilan...