26.11.2019 21:14 | Son Güncelleme: 26.11.2019 21:19

MGK: "Bölgede barış ve istikrar ortamının tesis edilmesi sürecine katkıda bulunan harekatın amacına ulaşana kadar sürdürüleceği ve sivillerin zarar görmemesi için her türlü tedbirin alınmakta olduğu vurgulanmıştır." - ANKARA

Kaynak: İHA