MGK bildirisinden: (Rusya-Ukrayna) Gerilimin artmasının hiç kimse menfaatine netice doğurmayacağına dikkat çekilerek, taraflara tansiyonun...
AA, Mehmet Tosun - Güncel
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MGK bildirisinden: (Rusya-Ukrayna) Gerilimin artmasının hiç kimse menfaatine netice doğurmayacağına dikkat çekilerek, taraflara tansiyonun düşürülmesi çağrısında bulunulmuştur.
MGK bildirisinden: (Rusya-Ukrayna) Gerilimin artmasının hiç kimse menfaatine netice doğurmayacağına dikkat çekilerek, taraflara tansiyonun düşürülmesi çağrısında bulunulmuştur.
AA / Mehmet Tosun - Güncel