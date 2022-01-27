MGK bildirisinden: (Rusya-Ukrayna) Gerilimin artmasının hiç kimse menfaatine netice doğurmayacağına dikkat çekilerek, taraflara tansiyonun... - Haberler
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MGK bildirisinden: (Rusya-Ukrayna) Gerilimin artmasının hiç kimse menfaatine netice doğurmayacağına dikkat çekilerek, taraflara tansiyonun...

AA, Mehmet Tosun - Güncel
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MGK bildirisinden: (Rusya-Ukrayna) Gerilimin artmasının hiç kimse menfaatine netice doğurmayacağına dikkat çekilerek, taraflara tansiyonun...

MGK bildirisinden: (Rusya-Ukrayna) Gerilimin artmasının hiç kimse menfaatine netice doğurmayacağına dikkat çekilerek, taraflara tansiyonun düşürülmesi çağrısında bulunulmuştur.

MGK bildirisinden: (Rusya-Ukrayna) Gerilimin artmasının hiç kimse menfaatine netice doğurmayacağına dikkat çekilerek, taraflara tansiyonun düşürülmesi çağrısında bulunulmuştur.

AA / Mehmet Tosun - Güncel

Ukrayna, Rusya, Güncel, Haber

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