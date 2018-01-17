IHAAW211443-SIY/17-01-2018

- MGK bildirisinde, "Terör örgütleriyle mücadele kapsamında yurt bütününde uygulanan OHAL değerlendirilmiş, demokrasimizin, hukuk devleti ilkesinin ve vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik tedbirlerin devamlılığını sağlamak üzere hükümete OHAL'in uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararlaştırılmıştır" denildi. 17.01.2018 21: 14: 43 TSI

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