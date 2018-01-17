IHAAW211403-SIY/17-01-2018

- MGK bildirisinde, "Sınır emniyetimizi tahkim etmenin yanı sıra vatandaşlarımız ile bölge halkının can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla ilk aşamada Suriye'nin batısından ülkemize yöneltilen tehditlerin bertaraf edilmesi için gereken adımların derhal ve kararlılıkla atılacağı vurgulanmıştır" ifadeleri yer aldı. 17.01.2018 21: 14: 03 TSI

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