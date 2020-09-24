MGK Bildirisi: "Uluslararası toplum da mazlum milletlerin hürriyetlerini ve kaynaklarını gasp eden...

MGK Bildirisi: "Uluslararası toplum da mazlum milletlerin hürriyetlerini ve kaynaklarını gasp eden gayrimeşru oluşumlar ve terör örgütleri ile bunları destekleyen aktörlere karşı somut adım atmaya davet edilmiştir.