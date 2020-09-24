MGK Bildirisi: "Uluslararası toplum da mazlum milletlerin hürriyetlerini ve kaynaklarını gasp eden...
24.09.2020 20:09 | Son Güncelleme: 24.09.2020 20:12
MGK Bildirisi: "Uluslararası toplum da mazlum milletlerin hürriyetlerini ve kaynaklarını gasp eden gayrimeşru oluşumlar ve terör örgütleri ile bunları destekleyen aktörlere karşı somut adım atmaya davet edilmiştir.
MGK Bildirisi: "Uluslararası toplum da mazlum milletlerin hürriyetlerini ve kaynaklarını gasp eden gayrimeşru oluşumlar ve terör örgütleri ile bunları destekleyen aktörlere karşı somut adım atmaya davet edilmiştir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan