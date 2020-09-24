MGK Bildirisi: "Uluslararası toplum da mazlum milletlerin hürriyetlerini ve kaynaklarını gasp eden...
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MGK Bildirisi: "Uluslararası toplum da mazlum milletlerin hürriyetlerini ve kaynaklarını gasp eden...

24.09.2020 20:09 | Son Güncelleme: 24.09.2020 20:12
MGK Bildirisi:

MGK Bildirisi: "Uluslararası toplum da mazlum milletlerin hürriyetlerini ve kaynaklarını gasp eden gayrimeşru oluşumlar ve terör örgütleri ile bunları destekleyen aktörlere karşı somut adım atmaya davet edilmiştir.

MGK Bildirisi: "Uluslararası toplum da mazlum milletlerin hürriyetlerini ve kaynaklarını gasp eden gayrimeşru oluşumlar ve terör örgütleri ile bunları destekleyen aktörlere karşı somut adım atmaya davet edilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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