Mgk Bildirisi: "Ülkemizin Milli Güvenliği İçin Tehdit Oluşturan Pkk/kck Terör Örgütünün Irak'taki...
FLASH HABER: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 İlin Belediye Başkan Adaylarını Açıkladı

Mgk Bildirisi: "Ülkemizin Milli Güvenliği İçin Tehdit Oluşturan Pkk/kck Terör Örgütünün Irak'taki...

MGK bildirisi: "Ülkemizin Milli Güvenliği için tehdit oluşturan PKK/KCK terör örgütünün Irak'taki mevcudiyetine karşı Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından icra edilen operasyonların devam edeceğinin altı çizilmiş, PKK/KCK ve DEAŞ dahil tüm terör örgütlerine karşı Türkiye'nin Irak halkı ve...

Mgk Bildirisi:

MGK bildirisi: "Ülkemizin Milli Güvenliği için tehdit oluşturan PKK/KCK terör örgütünün Irak'taki mevcudiyetine karşı Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından icra edilen operasyonların devam edeceğinin altı çizilmiş, PKK/KCK ve DEAŞ dahil tüm terör örgütlerine karşı Türkiye'nin Irak halkı ve hükümetinin yanında olduğu bir kez daha vurgulanmıştır."

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