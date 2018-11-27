Mgk Bildirisi: "Ülkemizin Milli Güvenliği İçin Tehdit Oluşturan Pkk/kck Terör Örgütünün Irak'taki...

MGK bildirisi: "Ülkemizin Milli Güvenliği için tehdit oluşturan PKK/KCK terör örgütünün Irak'taki mevcudiyetine karşı Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından icra edilen operasyonların devam edeceğinin altı çizilmiş, PKK/KCK ve DEAŞ dahil tüm terör örgütlerine karşı Türkiye'nin Irak halkı ve hükümetinin yanında olduğu bir kez daha vurgulanmıştır."