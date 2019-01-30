Mgk Bildirisi: "Teröre ve Terör Örgütü Mensuplarına Verilen Dış Desteğin Kesilmesi Yönündeki...

Mgk Bildirisi: "Teröre ve Terör Örgütü Mensuplarına Verilen Dış Desteğin Kesilmesi Yönündeki...

MGK bildirisi: "Teröre ve terör örgütü mensuplarına verilen dış desteğin kesilmesi yönündeki çağrımız bir kez daha tekrarlanmış, bütün terör örgütleriyle mücadelenin kesintisiz olarak sürdürüleceği güçlü şekilde ifade edilmiştir.

Mgk Bildirisi:

MGK bildirisi: "Teröre ve terör örgütü mensuplarına verilen dış desteğin kesilmesi yönündeki çağrımız bir kez daha tekrarlanmış, bütün terör örgütleriyle mücadelenin kesintisiz olarak sürdürüleceği güçlü şekilde ifade edilmiştir."

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et