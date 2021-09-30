MGK Bildirisi: "(Suriye) Sivilleri hedef alan ve istikrara zarar veren eylemlerin, bölgedeki hassas dengeleri bozarak kalıcı çözüme ulaşılmasını...
AA / Ali Kemal Akan - Haberler | Politika
MGK Bildirisi: "(Suriye) Sivilleri hedef alan ve istikrara zarar veren eylemlerin, bölgedeki hassas dengeleri bozarak kalıcı çözüme ulaşılmasını engelleyeceğine işaret edilmiştir.
MGK Bildirisi: "( Suriye ) Sivilleri hedef alan ve istikrara zarar veren eylemlerin, bölgedeki hassas dengeleri bozarak kalıcı çözüme ulaşılmasını engelleyeceğine işaret edilmiştir."
AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri