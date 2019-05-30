MGK Bildirisi: Suriye rejiminin sivil halka yönelik saldırıları İdlib Mutabakatı'na aykırı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. 3 buçuk saat süren toplantının ardından yayımlanan bildiride 'Pençe Harekatı'nın kapsamlı şekilde ele alındığı duyuruldu ve Türkiye'nin bütün terör örgütleriyle "geçmişte olduğu gibi aynı azim ve kararlılıkla mücadelesine devam edeceği" vurgulandı.

Perşembe akşamı gerçekleşen toplantı sonrası yayınlanan MGK bildirisinde, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının da görev yaptığı İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yaşayan sivil halka yönelik Suriye yönetimi tarafından gerçekleştirilen saldırıların İdlib Mutabakatı'na aykırı olduğu ve Astana ruhunu zedelediği belirtildi. Ayrıca, yeni bir insani krize ve kitlesel göçe engel olmak maksadıyla ilgili ülkelerle temasların sürdürüldüğü kaydedildi. Euronews.com'da Görüntüle