MGK Bildirisi'nde, Türkiye'nin stratejik ortaklık, savunma ve güvenlik iş birliği konusundaki...
MGK Bildirisi'nde, Türkiye'nin stratejik ortaklık, savunma ve güvenlik iş birliği konusundaki hassasiyeti ve beklentileri dile getirildi.
MGK Bildirisi'nde, Türkiye'nin stratejik ortaklık, savunma ve güvenlik iş birliği konusundaki hassasiyeti ve beklentileri dile getirildi.
Kaynak: AA
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