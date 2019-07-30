MGK Bildirisi'nde "Türkiye'nin bütün terör örgütleriyle aynı azim ve kararlılıkta mücadelesine...
MGK Bildirisi'nde "Türkiye'nin bütün terör örgütleriyle aynı azim ve kararlılıkta mücadelesine devam edeceği" vurgulandı.
MGK Bildirisi'nde "Türkiye'nin bütün terör örgütleriyle aynı azim ve kararlılıkta mücadelesine devam edeceği" vurgulandı.
Kaynak: AA
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