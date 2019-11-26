26.11.2019 21:24 | Son Güncelleme: 26.11.2019 21:24

MGK Bildirisi'nde, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere, dönem içerisinde ortaya çıkan bölgesel ve küresel meseleler ele alınarak, gerçekleştirilen dış temaslar hakkında kurula bilgi sunulduğu belirtildi.

Kaynak: AA