MGK Bildirisi'nde, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere, dönem içerisinde ortaya çıkan bölgesel...
MGK Bildirisi'nde, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere, dönem içerisinde ortaya çıkan bölgesel ve küresel meseleler ele alınarak, gerçekleştirilen dış temaslar hakkında kurula bilgi sunulduğu belirtildi.
26.11.2019 21:24 | Son Güncelleme: 26.11.2019 21:24
MGK Bildirisi'nde, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere, dönem içerisinde ortaya çıkan bölgesel ve küresel meseleler ele alınarak, gerçekleştirilen dış temaslar hakkında kurula bilgi sunulduğu belirtildi.
Kaynak: AA