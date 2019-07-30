MGK Bildirisi'nde, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe 1 ve Pençe 2 harekatlarının başarıyla...
MGK Bildirisi'nde, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe 1 ve Pençe 2 harekatlarının başarıyla yürütüldüğü belirtilerek, operasyon yapılan bölgeler tamamen temizlenene kadar terörle mücadele harekatının devam edeceği vurgulandı.
MGK Bildirisi'nde, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe 1 ve Pençe 2 harekatlarının başarıyla yürütüldüğü belirtilerek, operasyon yapılan bölgeler tamamen temizlenene kadar terörle mücadele harekatının devam edeceği vurgulandı.
Kaynak: AA
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