MGK Bildirisi'nde, Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli diplomatın şehit edildiği saldırının...

MGK Bildirisi'nde, Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli diplomatın şehit edildiği saldırının...

MGK Bildirisi'nde, Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli diplomatın şehit edildiği saldırının aydınlatılması hususundaki çalışmaların takip edileceği kaydedildi.

MGK Bildirisi'nde, Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli diplomatın şehit edildiği saldırının...

MGK Bildirisi'nde, Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli diplomatın şehit edildiği saldırının aydınlatılması hususundaki çalışmaların takip edileceği kaydedildi.

Kaynak: AA
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