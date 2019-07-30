MGK Bildirisi'nde 'Barış Koridoru' vurgusu

MGK Bildirisi'nde "(Suriye) Bütün gücümüzle bir 'Barış Koridoru'nun inşası için gayret sarf edileceği hususundaki kararlılığımız teyit edilmiştir" ifadesine yer verildi.

MGK Bildirisi'nde 'Barış Koridoru' vurgusu

MGK Bildirisi'nde "(Suriye) Bütün gücümüzle bir 'Barış Koridoru'nun inşası için gayret sarf edileceği hususundaki kararlılığımız teyit edilmiştir" ifadesine yer verildi.

Kaynak: Dunya.com

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