MGK Bildirisi'nde 'Barış Koridoru' vurgusu
MGK Bildirisi'nde "(Suriye) Bütün gücümüzle bir 'Barış Koridoru'nun inşası için gayret sarf edileceği hususundaki kararlılığımız teyit edilmiştir" ifadesine yer verildi.
Şiddet iddiasıyla gündeme gelen Metin Yıldız, eski sevgilisi programa bağlanınca yayını terk etmek istedi
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22:35 Bakan Pekcan: "İş adamları hazır olsunlar, biz onların önündeki her türlü engeli kaldırmaya hazırız"
22:12 Bakan Pekcan: "İş adamları hazır olsunlar, biz onların önündeki her türlü engeli kaldırmaya hazırız"