Mgk Bildirisi: "İdlib'de Mevcut Statünün Korunması, Münbiç Yol Haritasının Süratle Uygulanması ve...
MGK bildirisi: "İdlib'de mevcut statünün korunması, Münbiç yol haritasının süratle uygulanması ve Fırat'ın doğusu ile ilgili varılan mutabakatların gereğinin yapılması hususundaki kararlı duruşumuzun sürdürüleceği belirtilmiştir.
30 Ocak 2019 Çarşamba 21:25
MGK bildirisi: "İdlib'de mevcut statünün korunması, Münbiç yol haritasının süratle uygulanması ve Fırat'ın doğusu ile ilgili varılan mutabakatların gereğinin yapılması hususundaki kararlı duruşumuzun sürdürüleceği belirtilmiştir."