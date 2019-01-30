Mgk Bildirisi: "İdlib'de Mevcut Statünün Korunması, Münbiç Yol Haritasının Süratle Uygulanması ve...

Mgk Bildirisi: "İdlib'de Mevcut Statünün Korunması, Münbiç Yol Haritasının Süratle Uygulanması ve...

MGK bildirisi: "İdlib'de mevcut statünün korunması, Münbiç yol haritasının süratle uygulanması ve Fırat'ın doğusu ile ilgili varılan mutabakatların gereğinin yapılması hususundaki kararlı duruşumuzun sürdürüleceği belirtilmiştir.

Mgk Bildirisi:

MGK bildirisi: "İdlib'de mevcut statünün korunması, Münbiç yol haritasının süratle uygulanması ve Fırat'ın doğusu ile ilgili varılan mutabakatların gereğinin yapılması hususundaki kararlı duruşumuzun sürdürüleceği belirtilmiştir."

Kaynak: AA
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