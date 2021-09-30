MGK bildirisi: "(Afganistan) Uluslararası topluma insani krizlerin aşılmasında birlikte hareket etme ve samimiyetle sorumluluk üstlenme çağrısında...
AA / Ali Kemal Akan - Haberler | Politika
MGK bildirisi: "(Afganistan) Uluslararası topluma insani krizlerin aşılmasında birlikte hareket etme ve samimiyetle sorumluluk üstlenme çağrısında bulunulmuştur.
MGK bildirisi: "( Afganistan ) Uluslararası topluma insani krizlerin aşılmasında birlikte hareket etme ve samimiyetle sorumluluk üstlenme çağrısında bulunulmuştur."
AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri