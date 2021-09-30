MGK bildirisi: '(Afganistan) Uluslararası topluma insani krizlerin aşılmasında birlikte hareket etme ve samimiyetle sorumluluk üstlenme çağrısında... - Haberler
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MGK bildirisi: "(Afganistan) Uluslararası topluma insani krizlerin aşılmasında birlikte hareket etme ve samimiyetle sorumluluk üstlenme çağrısında...

AA / Ali Kemal Akan - Haberler | Politika
MGK bildirisi:

MGK bildirisi: "(Afganistan) Uluslararası topluma insani krizlerin aşılmasında birlikte hareket etme ve samimiyetle sorumluluk üstlenme çağrısında bulunulmuştur.

MGK bildirisi: "( Afganistan ) Uluslararası topluma insani krizlerin aşılmasında birlikte hareket etme ve samimiyetle sorumluluk üstlenme çağrısında bulunulmuştur."

AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri
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Haber: MGK bildirisi: '(Afganistan) Uluslararası topluma insani krizlerin aşılmasında birlikte hareket etme ve samimiyetle sorumluluk üstlenme çağrısında... - Haberler
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