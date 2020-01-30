MGK Bildirisi: "(ABD'nin sözde barış planı) Çözümün ancak 1967 sınırları esas alınarak başkenti...
Haberler » Politika » MGK Bildirisi: "(ABD'nin sözde barış planı) Çözümün ancak 1967 sınırları esas alınarak başkenti... - Haberler

MGK Bildirisi: "(ABD'nin sözde barış planı) Çözümün ancak 1967 sınırları esas alınarak başkenti...

MGK Bildirisi: "(ABD'nin sözde barış planı) Çözümün ancak 1967 sınırları esas alınarak başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve bitişik bir Filistin devletinin kurulması ile mümkün olduğu ifade edilmiştir.

30.01.2020 19:08 | Son Güncelleme: 30.01.2020 19:08
MGK Bildirisi:

MGK Bildirisi: "(ABD'nin sözde barış planı) Çözümün ancak 1967 sınırları esas alınarak başkenti olan bağımsız, egemen ve bitişik bir devletinin kurulması ile mümkün olduğu ifade edilmiştir."

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler