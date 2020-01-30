30.01.2020 19:08 | Son Güncelleme: 30.01.2020 19:08

MGK Bildirisi: "(ABD'nin sözde barış planı) Çözümün ancak 1967 sınırları esas alınarak başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve bitişik bir Filistin devletinin kurulması ile mümkün olduğu ifade edilmiştir."

Kaynak: AA