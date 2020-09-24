MGK Bildiri: "Suriye ve Libya'da meşruiyet çerçevesinde terörle mücadeleye ve istikrarın tesisine...
24.09.2020 20:07 | Son Güncelleme: 24.09.2020 20:10
MGK Bildiri: "Suriye ve Libya'da meşruiyet çerçevesinde terörle mücadeleye ve istikrarın tesisine destek veren Türkiye'nin bu ülkelerin barışa ve refaha kavuşması yönündeki tutumunu sürdüreceği belirtilmiştir.
MGK Bildiri: "Suriye ve Libya'da meşruiyet çerçevesinde terörle mücadeleye ve istikrarın tesisine destek veren Türkiye'nin bu ülkelerin barışa ve refaha kavuşması yönündeki tutumunu sürdüreceği belirtilmiştir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan