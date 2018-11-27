Mgk: "Bazı Ülkelerin Proje Terör Örgütleri Fetö/pdy ile Pkk/kck'nın Suriye Kolu Pyd-Ypg'yi Terör...
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Mgk: "Bazı Ülkelerin Proje Terör Örgütleri Fetö/pdy ile Pkk/kck'nın Suriye Kolu Pyd-Ypg'yi Terör...

IHAAW211109-SIY/27-11-2018 - MGK: "Bazı ülkelerin proje terör örgütleri FETÖ/PDY ile PKK/KCK’nın Suriye kolu PYD-YPG’yi terör örgütü olarak görmemesinin, terörizmle küresel ölçekteki mücadeleye büyük zarar verdiği hususu bir kez daha teyit edilmiştir.

Mgk:

YPG'yi terör örgütü olarak görmemesinin, terörizmle küresel ölçekteki mücadeleye büyük zarar verdiği hususu bir kez daha teyit edilmiştir." 27.11.2018 21: 11: 09 TSI
NNNN - ANKARA

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