Mgk: "Bazı Ülkelerin Proje Terör Örgütleri Fetö/pdy ile Pkk/kck'nın Suriye Kolu Pyd-Ypg'yi Terör...
IHAAW211109-SIY/27-11-2018 - MGK: "Bazı ülkelerin proje terör örgütleri FETÖ/PDY ile PKK/KCK’nın Suriye kolu PYD-YPG’yi terör örgütü olarak görmemesinin, terörizmle küresel ölçekteki mücadeleye büyük zarar verdiği hususu bir kez daha teyit edilmiştir.
YPG'yi terör örgütü olarak görmemesinin, terörizmle küresel ölçekteki mücadeleye büyük zarar verdiği hususu bir kez daha teyit edilmiştir." 27.11.2018 21: 11: 09 TSI
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