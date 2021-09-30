MGK: 'Afganistan'da yaşanan son gelişmeler neticesinde ortaya çıkan durum değerlendirildi' - Haberler
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MGK: "Afganistan'da yaşanan son gelişmeler neticesinde ortaya çıkan durum değerlendirildi"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
MGK:

MGK: "Afganistan'da yaşanan son gelişmeler neticesinde ortaya çıkan durum değerlendirilmiş, Türkiye'nin dost ve kardeş Afganistan halkının ülkelerinde müreffeh ve huzurlu bir hayata kavuşmasına yönelik Kabil Uluslararası Havalimanının işletilmesi de dahil olmak üzere desteğini...

MGK: " Afganistan'da yaşanan son gelişmeler neticesinde ortaya çıkan durum değerlendirilmiş, Türkiye'nin dost ve kardeş Afganistan halkının ülkelerinde müreffeh ve huzurlu bir hayata kavuşmasına yönelik Kabil Uluslararası Havalimanının işletilmesi de dahil olmak üzere desteğini sürdüreceği vurgulanmış, uluslararası topluma insani krizlerin aşılmasında birlikte hareket etme ve samimiyetle sorumluluk üstlenme çağrısında bulunulmuştur."

"Türkiye'nin Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'a ilişkin meseleler ile düzensiz göç konusundaki iyi niyetli, yapıcı çözüm odaklı teklif ve yaklaşımlarının göz ardı edilmesinin hem uluslararası hukuk ve hakkaniyet hem de Avrupa Birliği'nin uzun vadeli menfaatlerinin hilafına olduğu belirtilmiş; Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin tek taraflı eylemlerine ve hasmane tutumlarına destek verilmesinin bölgedeki anlaşmazlıkları daha da derinleştireceğinin altı çizilmiştir."

-İHA-

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