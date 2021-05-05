MGC adayı Fatih Bozoğlu projelerini açıklamaya başladı
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MGC adayı Fatih Bozoğlu projelerini açıklamaya başladı

MGC adayı Fatih Bozoğlu projelerini açıklamaya başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

28 Nisan 2021'de yapılması planlanan Muğla Gazeteciler Cemiyeti Genel Kurulu, İç İşleri Bakanlığı Genelgesi ile Covit-19 tedbirleri kapsamında tüm yurtta tam kapanmaya geçilmesi ile ileri bir tarihe ertelendi.

28 Nisan 2021'de yapılması planlanan Muğla Gazeteciler Cemiyeti Genel Kurulu, İç İşleri Bakanlığı Genelgesi ile Covit-19 tedbirleri kapsamında tüm yurtta tam kapanmaya geçilmesi ile ileri bir tarihe ertelendi.

Muğla Gazeteciler Cemiyeti için başkan adaylığını açıklayan gazeteci Fatih Bozoğlu, başkanlık sürecinde hayata geçireceği projelerini paylaştı. MGC Başkan adayı Bozoğlu başkan adaylığı açıklamasında; "Muğla Gazeteciler Cemiyeti'nin sadece başkanlığını yaparak değil, siz meslektaşlarım ile birlikte el ele daha ilerilere, olması gereken yere taşımaya talibim" dedi.

"Başkan odaklı değil, katılımcı bir yönetim sistemi kuracağız"

Bozoğlu MGC Başkanlığına seçilmesi durumunda sadece yönetim kurulu üyeleri ile birlikte değil, tüm üyelerin katılımını sağlayacak bir sistem kuracaklarını belirterek şunları söyledi; "Muğla Gazeteciler Cemiyetini sadece başkan ve yönetim kurulu ile değil tüm üyelerimizin katılımı ile yöneteceğiz. Üyelerimiz cemiyetimize daha çok güvenecek ve cemiyetimizin yanında olduğunu daha çok hissedecek. Sadece MGC üyeleri değil, Muğla sınırları içinde görev yapan tüm gazeteci meslektaşlarımızın da yanında olacağız"

Geleceğe yatırım ve MGC'nin prestij projesi

Bozoğlu projelerinin sadece gazetecilik mesleğinin itibarını yükseltmek ve meslektaşlarına katkı vermekten ibaret olmadığını belirtirken, geleceği emanet alacak olan gençlerimize yapılacak yatırımın en az diğer projeleri kadar değerli olduğunu kaydetti. Bozoğlu, meslektaşlarının okuyan çocuklarına yönelik olarak hayata geçirmeye hazırlandığı projesini şu cümlelerle açıkladı; "Kurumsal kimliğini doğru yöneten her kurum kendi üyelerinin evlatları başta olmak üzere başarılı, geleceği parlak çocuklara eğitim bursu sağlıyor. Muğla Gazeteciler Cemiyeti için bu uzun yıllardır hayata geçirmeye çalıştığım hayalimdi. Şimdi Muğla Gazeteciler Cemiyeti olarak başta kendi üyelerimizin evlatları olmak üzere gençlerimize eğitim bursu sağlayacağız"

"MGC Üyelerine ücretsiz Avukatlık desteği sağlanacak"

Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkan adayı Fatih Bozoğlu, "Gazetecilik yaparken yaşadığımız her türlü hukuki sorunlarımız için avukat arkadaşlarımız ücretsiz olarak meslektaşlarımıza destek verecekler. Böylelikle üyelerimiz gazetecilik mesleğini yaparken yanlarında hukuki desteği net olarak hissedecekler" dedi. - MUĞLA

MGC adayı Fatih Bozoğlu projelerini açıklamaya başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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