MG'den 800 km menzilli elektrikli roadster konsepti
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MG'den 800 km menzilli elektrikli roadster konsepti

MG'den 800 km menzilli elektrikli roadster konsepti
Carmedya.com - Haberler | Otomobil

Doğan Trend Otomotiv’in Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği MG, 2021 Şanghay Otomobil Fuarı’nda Cyberster adını verdiği yeni konsept otomobilini tanıttı.

CARMEDYA.COM – Doğan Trend Otomotiv'in Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği MG, 2021 Şanghay Otomobil Fuarı'nda Cyberster adını verdiği yeni konsept otomobilini tanıttı.

MG markasının sahibi olan SAIC'in uluslararası tasarım ekibi tarafından tasarlanan Cyberster konsepti, MG'nin geçmişindeki en önemli modellerden biri olan MGB Roadster'dan esinlenen tasarım ögeleriyle markanın geleneklerine olan bağlılığını simgeliyor. Ön bölümde çalıştırıldığında açılan interaktif "Magic Eye" farlar ve ince tasarımlı ızgara dikkat çekiyor. Elektrikli otomobil çağının estetik anlayışına uygun olarak MG Cyberster'ın ön ızgarası aerodinamik performansı iyileştiren, arkaya doğru uzanan kesintisiz bir çizgi oluşturacak şekilde tasarlanmış. Otomobilin yanlarındaki LED ışıklı 'lazer kemerler' ve MG'nin İngiliz mirasını yansıtan LED stop lambaları, dijital bir görsel şölen oluşturuyorlar. 7 kollu yüksek performanslı jantlar ise MG Cyberster'ın genel dinamizmini tamamlıyor. MG Cyberster, sahip olduğu yüksek teknolojiyi yansıtan detaylarla dolu, etkileyici bir iç mekana sahip. "Dijital fiber" iç tasarım teması, sürücü odaklı bir tasarımı benimsiyor ve kokpiti ortadan ikiye bölüyor. Tamamıyla dokunmatik büyük boyutlu LED gösterge paneli ile ikinci bir merkezi ekran sürüş keyfine katkı sağlıyor.

Modülsüz batarya

MG Cyberster, mekanik performans ile akıllı teknolojiyi birleştiren bir yaklaşımla tasarlanmış. Konsept spor otomobil, batarya teknolojisinde günümüzün en dikkat çeken gelişme alanlarından biri olan "modülsüz batarya teknolojisinin (CTP)" ileri bir versiyonu ile akıllı, %100 elektrikli bir mimariye sahip. MG Cyberster, sahip olduğu bu teknolojik üstünlükler sayesinde kullanıcılarına 800 kilometrelik etkileyici bir menzil ve 3 saniyenin altında 0-100 km/s hızlanması sunuyor. Aracın sahip olduğu yüksek teknoloji kendisini akıllı sürüş, aktif güncelleme teknolojisi, 5G bağlanabilirlik ve 3. seviye otonom sürüş gibi gelişmiş akıllı teknolojilerle gösteriyor. SAIC Design Advanced London Direktörü Carl Gotham araçla ilgili değerlendirmesinde: "Cyberster, MG'nin geleceğine ışık tutan, iddialı ve güçlü bir tasarım. Geçmişten gelen mirasımızdan ilham alıyor; ancak daha da önemlisi, en ileri teknolojimizi ve gelişmiş tasarımımızı da bünyesinde barındırıyor. Spor otomobiller MG DNA'sının temelini oluşturuyor ve Cyberster her açıdan bizim için heyecan verici bir konsept" dedi.

Kaynak: Carmedya.com

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