MFA Genel Müdürü Furtun: "Korona virüsü nedeniyle maskeye yoğun talep var"

30.01.2020 15:36 | Son Güncelleme: 30.01.2020 15:41

MFA Genel Müdürü Fatih Furtun, Çin'de patlak veren korona virüsü salgını nedeniyle maske tedarikine karşı yoğun talep olduğunu söyledi. Furtun, "Çin kaynaklı korona virüsü nedeniyle son iki gündür ülkemizden ve yurt dışından gelen yüksek fiyatlı taleplerle stoklar boşaldı" dedi.



Zonguldak'ta bulunan MFA Maske Fabrikası, Çin kaynaklı korona virüsü salgınından dolayı son iki gündür ülkede ve yurt dışından gelen yüksek fiyatlı talepler nedeniyle stokların boşaldığını söyledi. Furtun, MFA yönetim kurulu adına basın açıklaması yayınlayarak olası bir durumda özellikle hastane ve sağlık çalışanlarının koruyucu maskelerinin hızlı bir şekilde karşılanacağını belirterek, "Çin kaynaklı korona virüsü nedeniyle son iki gündür hastanelerimizde sağlık kurumlarımızda maske tedarikine karşı bir panik havası oluşmaya başladığını gelen talepler ve sağlanan iletişimden gözlemlemekteyiz. Özelikle son birkaç gündür ülkemizde yurt dışından gelen yüksek fiyatlı taleplerle stokların boşalması limanlar, havaalanları gibi yerlerde yapılan satışlarla stokların erimesinin bunda etken olduğunu değerlendiriyoruz. Avrupa'nın en büyük üretim kapasiteli tesislerinden birisi olan MFA Maske ilk günden itibaren ülkemizin olası ihtiyaçları değerlendirilmiş, üretim kapasitemizin önemli bir bölümü mevcut müşterilerimizin, sağlık çalışanlarımızın, hastanelerimizin potansiyel talepleri için ayırmıştır. Özellikle hastanelerimizin acil ihtiyaçlarında firmamız olaya ticari yaklaşmamaktadır. Olası durumlarda sağlık personellerimizin yerli ve milli ürünlerimizde maksimum koruma seviyesinde solunum koruyucu maskeler ile güvenli şekilde çalışabilmesi için ihtiyaçları tüm çözüm ortakları ile birlikte hızlı bir şekilde karşılayacaktır" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA