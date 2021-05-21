"Mezunlarla İletişim Sohbetleri"
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"Mezunlarla İletişim Sohbetleri"

'Mezunlarla İletişim Sohbetleri'
Bültenler - Haberler | Güncel

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım birinci sınıf öğrencileri sektör profesyonelleri ile buluşmaya devam ediyor.

İletişim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Hidaye Aydan Bilgilier'in Araştırma Yöntemleri dersi kapsamında düzenlenen online buluşmada, Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Zeliha Şit, genç iletişimcilere mesleki deneyimlerini aktardı.

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Bilgiler moderatörlüğünü yaptığı çevrimiçi programlarla uzman iletişimcileri, öğrencilerle bir araya getirmeyi sürdürüyor. Mezun iletişimcilerle, genç iletişimcileri buluşturan programa Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi 2016 yılı mezunu Zeliha Şit konuk oldu. Özel bir sağlık kuruluşunda Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü olarak görev yapan Şit, öğrencilere kurumsal iletişim, halkla ilişkiler, marka yönetimi ve dijital PR alanlarında deneyimlerini aktardı. Ayrıca,mezuniyet sonrası 5 yıllık kariyer yolculuğundaki deneyimlerini öğrencilerle paylaşan Şit, halkla ilişkiler eğitimi, mesleğin dijitalleşen dünyadaki değişim ve dönüşümü ile ilgili bilgiler verdi.

Kaynak: Bültenler

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