Mezunların bando takımıyla 19 Mayıs coşkusu Mezunların bando takımıyla 19 Mayıs coşkusu (2)SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE HASTALARA MORAL Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle gösteri sunan 'Vakfıkebir Sivil Bando Takımı grubu, sağlık çalışanları ve tedavi gören hastaları unutmadı.

Mezunların bando takımıyla 19 Mayıs coşkusu (2) SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE HASTALARA MORAL Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle gösteri sunan 'Vakfıkebir Sivil Bando Takımı grubu, sağlık çalışanları ve tedavi gören hastaları unutmadı. Grup, ilçe devlet hastanesi önüne de gelip, burada gösterilerini sürdürdü. Grubun, gösterilerine sağlık çalışanları, alkışlarla eşlik etti Kaynak: DHA