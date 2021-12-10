Mezunlarımızın İlk Yılda İş Bulma Oranı Yüzde 84 İTÜ Kurumsal İlişkiler ve Mezunlarla İletişim Ofisi tarafından yapılan 2021 Yılı İTÜ Mezun Anketi sonuçlarına göre, İTÜ mezunlarının tam zamanlı bir işe yerleşme oranı mezuniyetten sonraki ilk yılda yüzde 84 olarak gerçekleşti.

İTÜ Kurumsal İlişkiler ve Mezunlarla İletişim Ofisi tarafından İTÜ Veti Sistemi üzerinden hazırlanan mezun anketi 15-22 Kasım 2021 tarihleri aralığında online olarak yapıldı. 833 kişinin katılım gösterdiği anket sonuçlarında mezunların İTÜ'den beklentilerine de yer verildi.

İTÜ Kurumsal İlişkiler ve Mezunlarla İletişim Ofisi'nin İTÜ mezunları ile yaptığı anket çalışması mezunlarının iş bulma sonuçlarını ortaya çıkarttı. Bu çalışma verilerine göre, İTÜ mezunlarının mezun olmadan önce işe yerleşme oranı yüzde 25, mezuniyetten sonra ilk üç ay içerisinde yüzde 35, mezuniyetten sonra ilk 6 ay içerisinde yüzde 15, mezuniyetten sonraki ilk yılda işe yerleşme oranı yüzde 84 olarak gerçekleşti.

On üç fakülte ile bir konservatuarı bünyesinde barındıran İTÜ'de ankete katılanların fakültelere göre dağılımı incelendiğinde; İnşaat, Elektrik-Elektronik, Kimya ve Metalurji Fakültelerinden yüksek oranda katılım sağlandı. Katılımcıların mezuniyet yılları 1958 ve 2021 yılları arasında değişirken, en fazla katılım sağlayan 2021 yılı mezunları oldu.

Mezunların, İTÜ Mezunlarla İletişim Ofisi'nden beklentileri

İTÜ mezunlarının Kurumsal İlişkiler ve Mezunlarla İletişim Ofisi'nden beklentilerini ise şöyle sıralandı: Ömür boyu okulumuzun bir parçası olarak görerek bizleri sürekli olarak bilgilendirmesi, Üniversite hakkında yeni gelişmelerden haber dar olmak, Mezunlar arasında etkileşimin artması için bir kanal oluşturulması, Sektörlerden daha fazla haber paylaşımı yapılması, Yurtdışı ilişkileri arttırmak ve yurtdışı mezun ilişkilerini geliştirmek, İTÜ mezunları arasında network ve iş geliştirme fırsatlarının sağlanması, İTÜ kültürünün yaşanabileceği merkezlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet