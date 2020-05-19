Mezunlardan bandolu 19 Mayıs coşkusu
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Mezunlardan bandolu 19 Mayıs coşkusu

TRABZON'un Vakfıkebir ilçesinde, aralarında öğretmen, akademisyen, bankacı, mühendis ile mimarların yer aldığı arkadaş grubu, oluşturdukları bando takımıyla, ilçe sokaklarında sahne alıp, düzenledikleri gösteriyle, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Mezunlardan bandolu 19 Mayıs coşkusu
19.05.2020 11:51 | Son Güncelleme: 19.05.2020 11:51

TRABZON'un Vakfıkebir ilçesinde, aralarında öğretmen, akademisyen, bankacı, mühendis ile mimarların yer aldığı arkadaş grubu, oluşturdukları bando takımıyla,  ilçe sokaklarında sahne alıp, düzenledikleri gösteriyle, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. İlçe halkı, maske takıp, sosyal mesafeye uyan grubun gösterisine, coşkuyla eşlik etti.

Vakfıkebir, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda farklı etkinliğe ev sahipliği yaptı.  İlçedeki okullardan mezun olan ve okul yıllarında bando takımında yer alan, aralarında akademisyen, öğretmen, doktor, bankacı, mühendis ve mimarların yer aldığı arkadaş grubu, kurdukları 'Vakfıkebir Sivil Bando Takımı'yla ilçe sakinlerine bayram için gösteri sundu. Özel hazırlattıkları Türk bayraklı tişörtlerle sokağa çıkan grubun gösterisi, ilgiyle izlendi.SOSYAL MESAFELİ BANDOYA İLGİİlçe halkı da, ellerinde Türk bayrakları ile maske takıp, sosyal mesafeye uyarak yürüyüş yapan grubun gösterisine, coşkuyla eşlik etti. Grubun performansı alkış alırken, özellikle koronavirüs tedbirleri kapsamında günlerini evlerinde geçiren çocukların ilgi odağı oldu. Çocukların yanı sıra gençler ve ilçe sakinleri bu anları, cep telefonu kameralarınca kayda aldı. Hükümet Konağı'nda saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okuyan bando grubu, gösterilerine ilçe sokaklarında devam etti.

İlçe sakinleri, böyle anlamlı etkinlik için emeği geçen herkese teşekkür etti


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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