Mezuniyet töreninde Survivor heyecanı
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Mezuniyet töreninde Survivor heyecanı

Mezuniyet töreninde Survivor heyecanı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süleymanpaşa Belediyesi Yaz Okulları Mezuniyet Töreni'nde kimi çocuklar, televizyonlarda seyrettikleri Survivor heyecanını birebir yaşarken, bazı çocuklar da oyun gruplarında doyasıya eğlendi.

Süleymanpaşa Belediyesi Yaz Okulları Mezuniyet Töreni'nde kimi çocuklar, televizyonlarda seyrettikleri Survivor heyecanını birebir yaşarken, bazı çocuklar da oyun gruplarında doyasıya eğlendi.

Süleymanpaşa Belediyesi Yaz Okulları Mezuniyet Töreni için 100. Yıl Gençlik Merkezi'nde tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra başlayan mezuniyet töreni etkinliği Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in konuşmasıyla devam etti.

Başkan Yüksel, "Hedefimiz Süleymanpaşa'nın 3 ayrı bölgesinde 5 bin çocuğumuza hizmet verebileceğimiz, yaz okullarından faydalandırabileceğimiz, alanları imkanları sağlamak olacak. Çok fazla talep var. Yaklaşık 1 yıldır pandemiye rağmen aralıksız bir şekilde çocukların ve gençlerin çok daha rahat, çok daha etkili bir şekilde ders alabileceği, eğitim yapabileceği, aynı zamanda birçok spor branşından yararlanabileceği alanları kurmakla uğraşıyoruz. Bu kapsamda 31 tane spor tesisi yaptık. İnşallah önümüzdeki ay hemen hemen hepsinin açılışını yapmış olacağız" dedi.

Çok merak ettikleri Survivor heyecanını yaşadılar

Konuşmaların ardından Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, yaz okulları eğitimlerinde dereceye giren öğrencilere sertifika ve madalyalarını takdim etti. Daha sonra kimi çocuklar alana kurulu oyun gruplarında eğlenirken, bazı çocuklar da kurulan Survivor alanı önünde kuyruk oluşturdu. Sırası gelen çocuklar, kurulu alandaki zor engelleri geçmeye çalışarak, televizyondan izledikleri Survivor heyecanını gerçekte yaşamanın keyfini çıkardı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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