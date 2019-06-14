Mezuniyet töreninde sürpriz evlilik teklifi

Mezuniyet töreninde sürpriz evlilik teklifi

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Diş Hekimliği Fakültesi'nin mezuniyet terönine evlilik teklifi damgasını vurdu.

Mezuniyet töreninde sürpriz evlilik teklifi


SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Diş Hekimliği Fakültesi'nin mezuniyet terönine evlilik teklifi damgasını vurdu. Geçen yıl aynı fakülteden mezun olan Oğuzhan Çetin, diplomasını almak üzere sahneye gelen kız arkadaşı Edanur Kurşun'a evlilik teklifinde bulundu. Genç kız teklifi kabul etti.
4 Eylül Kültür Merkezi Alaaddin Keykubat Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Diş Hekimliği Fakültesi mezuniyet törenine SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Hubbezoğlu ile akademisyenler, veliler ve öğrenciler katıldı.
Programda fakülte birincisi Yağmur Yılmaz, ikincisi Buse Cengiz ve üçüncüsü Burcu Kızılırmak'a diplomaları ve hediyeleri Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız ve Prof. Dr. İhsan Hubbezoğlu tarafından verildi. SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ
Mezuniyet töreni, sürpriz bir evlilik teklifine sahne oldu. Geçen yıl aynı fakülteden mezun olan Oğuzhan Çetin, kız arkadaşı Edanur Kurşun'a sahnede evlenme teklifinde bulundu. Genç kızın şaşkına döndüğü evlenme teklifi salondan büyük alkış aldı. Töreni izleyenlere yönelik kısa bir konuşma yapan Çetin, ardından kız arkadaşına dönerek "Ablamın kardeşi, anne-babamın kızı, benim de eşim olur musun" dedi. Dizlerinin üzerine çöken Çetin, cebindeki yüzüğü çıkararak Edanur Kurşun'a uzattı. Teklif karşısında şaşıran ve elleri titreyen Kurşun, gözyaşlarına hakim olamadı. Bu esnada salonda bulunan aileler ve genç çiftin arkadaşları alkışlarla destek verdi. Genç kız evlilik teklifine büyük bir coşkuyla 'evet' cevabı verdi.

- Sivas
Kaynak: DHA
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