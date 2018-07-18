Mezuniyet Töreninde Öğrenciler, Öldürülen Hocalarını Unutmadı

ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi öğrencileri, mezuniyet törenlerinde, geçen 5 Nisan'da fakülte binasında araştırma görevlisi Volkan Bayar tarafından öldürülen Dekan Yardımcısı Dr. Mikail Yalçın, Öğretim Üyesi Dr. Serdar Çağlak, Araştırma Görevlisi Yasir Armağan ve Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu'nun fotoğraflarının önüne çiçek bıraktı.

ESOGÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Turizm Fakültesi, Ziraat Fakültesi ile Sivrihisar Meslek Yüksekokulu ve Eskişehir Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin mezuniyet töreni Meşelik Kampüsü'ndeki ESOGÜ Stadyumu'nda yapıldı. Törene Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Anadolu Üniversitesi Rektörü Naci Gündoğan, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ile çok sayıda kişi katıldı.

Mezuniyete hak kazanan öğrenciler, stadyuma atlı kortej eşliğinde alkışlar arasında girdi. Eğitim Fakültesi öğrencileri, geçen 5 Nisan'da fakülte binasında araştırma görevlisi Volkan Bayar tarafından öldürülen Dekan Yardımcısı Dr. Mikail Yalçın, Öğretim Üyesi Dr. Serdar Çağlak, Araştırma Görevlisi Yasir Armağan ve Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu'yu unutmadı. Öğrenciler, Yalçın, Çağlak, Armağan ve Özmutlu'nun fotoğraflarının bulunduğu ve önünde 'Rahmet ve minnetle anıyoruz' yazan anı köşesine çiçek bıraktı.

TÖRENE ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE KATILDI

Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü'nden mezun olan Sevinç Koçak (29) mezuniyet törenine oğlu Kaan (6) ve Karmen (1,5) ile birlikte katıldı. Tarım İl Müdürlüğü'nde çalıştığını belirten Sevinç Koçak, "Çok mutluyum. Çocuklarımla çok zor oldu ama şimdi bitti" diye konuştu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Rektör Prof.Dr. Kemal Şenocak bir konuşma yaptı. Daha sonra Mimarlık Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri yemin etti. - Eskişehir