Mezuniyet Töreni ve Katılım Formu Hakkında

Değerli Öğrencilerimiz,30 Temmuz 2021 -16: 00'da gerçekleştirilecek Mezuniyet Törenine katılımınız ile ilgili aşağıdaki formu doldurmanız beklenmektedir.

Değerli Öğrencilerimiz,

30 Temmuz 2021 -16: 00'da gerçekleştirilecek Mezuniyet Törenine katılımınız ile ilgili aşağıdaki formu doldurmanız beklenmektedir. Formu en geç 12 Temmuz 2021 tarihine kadar doldurmanız beklenmektedir. Aşağıda törene ait açıklamaları bulacaksınız.

Mezuniyet Katılım Formu:

https://forms. gle/MJ4Vcf26yp4zyQ1M9

Değerli İstanbul Gedik Üniversitesi Mezunları,

2020-2021 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, 30 Temmuz 2021 tarihinde Yeni Kampüs Spor Sahasında gerçekleştirilecektir.

Mezuniyet Törenine, 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi mezunları katılabilecektir. 2019-2020 mezunları da törene davetlidir.

Sizlerin ve değerli misafirlerimizin desteği ve iş birliğiyle pandemi kuralları gözetilerek yapılacak törende, tüm katılımcıların sağlığı için gereken tedbirler alınacaktır.

Bu kapsamda, sosyal mesafeyi koruyabilmek için getirilecek kurallara ve HES kodu sorgulamalarına göre tören alanına girişlere hassasiyet gösterip, kurallara uyacağınızdan hiç kuşkumuz yoktur.

Törene katılım için gerekli işlemleri yaparken sizden istenen bilgileri eksiksiz vermeniz, hem sizin hem de yakınlarınızın törene katılımı için gerekli olacaktır.

Mezuniyet Töreni planına ve uygulamalarına ilişkin kurallar konusunda göstereceğiniz uyum ve anlayış için şimdiden teşekkür eder, başarılarınızdan dolayı tekrar tebrik ederim.

Prof. Dr. Nihat Akkuş

Rektör

Açıklamalar

Mezunlar, kep ve cübbelerini 12-29 Temmuz tarihleri arasında 100, 00 TL'lik depozito ücretinin ödendiğini gösteren dekont ve öğrenci kimliği ile birlikte( Mali İşlerden alınacak), 08: 30-12: 00 ve 13: 00-17: 00 saatleri arasında, B Blok zemin katta yer alan "depo"dan alabileceklerdir. Bu tarihlerde cübbesini almayanlar törene katılamayacaktır. Cübbe alabilmeniz ve yakınlarınızın törene katılabilmesi için 1 Temmuz 2021-Perşembe günü açılacak https://forms. gle/MJ4Vcf26yp4zyQ1M9 linkindeki formu 12 Temmuz 2021 tarihine kadar doldurmanız gerekmektedir. Sizin ve törene katılacağını bildirdiğiniz yakınlarınızın bu forma işlenmesi gereken süresiz HES Kodları, hem tören öncesinde hem de kampüs girişinde kontrol edilecek olup, sorgu sonucu RİSKLİ olanlar ve yakınları törene alınamayacaktır. Her bir mezunumuz Törene en fazla 4 misafir davet edebilir. Bu kurala sizlerin ve yakınlarınızın anlayışla ve dikkatle uymanız beklenecektir. Cübbelerin iadesi, 1- 27 Ağustos 2021 tarihleri arasında yine aynı birime yapılacaktır. Sağlık tedbirleri nedeniyle tören provası yapılamayacağından, öğrencilerimizin tören başlangıcından en az 1 saat önce saha içinde yerlerini alması ve SKS Daire Başkanlığı ile iletişim halinde olması gerekmektedir. Saha içi yerleşim düzeni dikkate alınarak oluşturulan isim listesine göre sahneye davet edileceğinizden, sunucuyu dikkatle takip etmeniz ve sadece size ayrılan alanda beklemeniz beklenmektedir. Bu sıralamayı ve sosyal mesafeyi koruyacak biçimde sahneye çıkmanız Tören akışı ve diplomanızın teslimi için gereklidir. Törenin fotoğraf ve video çekimleri profesyonel bir ekip tarafından yapılacak olup, tribünden töreni izleyen aileleriniz ve yakınlarınızın sizi rahatça görebilmesi için sahne üzerindeki LED ekrana görüntüleriniz verilecektir. Tören öncesinde, Devlet organları tarafından alınacak pandemiye yönelik tüm tedbir ve kararlar, Mezuniyet Töreni için geçerli olacak ve bu kararlar dikkate alınarak tören programında (iptal, erteleme, program değişikliği gibi) değişikliklere gidilebilecektir. Fotoğraf, video çekimi vb. amacıyla misafirlerimizin sahne ve sahne çevresinde bulunmaması, kendileri için ayrılan alanda kalması hem sağlık tedbirleri hem de tören akışı bakımından önemlidir.

Kurallara uyduğunuz için peşinen teşekkür ederiz. Saygılarımızla

Kaynak: Habermetre