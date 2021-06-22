Mezuniyet projesi için durağa kütüphane kurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mezuniyet projesi için durağa kütüphane kurdu

Mezuniyet projesi için durağa kütüphane kurdu
Demirören Haber Ajansı / Salih Tekin - Haberler | Güncel

ERZURUM Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Senem Ok, mezuniyet projesi kapsamında, otobüs durağına kütüphane kurdu.

ERZURUM Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Senem Ok, mezuniyet projesi kapsamında, otobüs durağına kütüphane kurdu. Ok, "Kitap okumayı yaygınlaştırmak ve her koşulda okunabileceğini göstermek için durağa kütüphane kurdum" dedi. 

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü son sınıf öğrencisi Senem Ok, mezuniyet projesi için sosyal sorumluluk çalışmasını hayata geçirdi. Ders hocasının da onayıyla kitap okumayı yaygınlaştırmak amacıyla otobüs durağına kütüphane kurmayı planlayan Ok, Erzurum Büyükşehir Belediyesi yönetiminden gerekli izinleri aldıktan sonra kütüphane için çalışmaya başladı. Geçen yıl öğrenime başlanılan Edebiyat Fakültesi önündeki durağa kitaplıkları yerleştiren Ok, kendi imkanlarıyla dünya edebiyatından seçme eserleri temin etti. 

Otobüs durağındaki kütüphaneye kitaplarını yerleştiren Senem Ok, 'Durakta da oku' projesiyle kitap okuma alışkanlığını geliştirmeyi amaçladığını söyledi. Toplumsal duyarlılık adına yola çıktığını dile getiren Ok, "Toplumsal duyarlılık için düşünceyi besleyen, geliştiren, çabuklaştıran kitap okumanın önemini ve her koşulda okunabileceğini insanlara aktarmak istedim. Büyükşehir Belediyesi'nden alınan izin sonrası kütüphaneyi kurduk. Kütüphanede dünya edebiyatından eserler yer alıyor. Bu kütüphaneden herkes faydalanabilir" diye konuştu. 

Otobüs beklerken kitap okuyan Edebiyat Fakültesi öğrencisi Süleyman Emre Gültekin de otobüs duraklarında boş beklemek ya da cep telefonunda sosyal medyada dolaşmak yerine kitap okuyarak, faydalı vakit geçireceklerini kaydetti. 


Mezuniyet projesi için durağa kütüphane kurdu
Mezuniyet projesi için durağa kütüphane kurdu
Mezuniyet projesi için durağa kütüphane kurdu
Mezuniyet projesi için durağa kütüphane kurdu
Mezuniyet projesi için durağa kütüphane kurdu
Mezuniyet projesi için durağa kütüphane kurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih Tekin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz Boris Johnson Devlet Bahçeli Vladimir Putin Adil Karaismailoğlu
Magazin Ebru Gündeş Merve Dizdar Kaan Yıldırım Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Gareth Bale Yiğit Şardan Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mezuniyet projesi için durağa kütüphane kurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 09:30:06. #1.15#

title