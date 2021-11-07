Mezuniyet günü buluşmasına geldi, kalbine yenik düştü. - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mezuniyet günü buluşmasına geldi, kalbine yenik düştü.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Mezuniyet günü buluşmasına geldi, kalbine yenik düştü.

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde düzenlenecek okul mezuniyet günü için İlçeye gelen 71 yaşındaki Enis Doröz, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma İlçesinde düzenlenecek okul mezuniyet günü için İlçeye gelen 71 yaşındaki Enis Doröz, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Şehit Mehmet Günenç Lisesi (ŞMG), mezunu Enis Doröz arkafaşları ile buluşmak için geldiği Bandırma' da kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Sahilde bulunan balıkhanenin önünde aniden rahatsızlanan Doröz, yere düştü. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri Enis Doröz' e ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla hastaneye götürülen Doröz, yapılan tüm müdehalelere karşın kurtarılamadı. Enis Doröz' ün Mudanya ' da ikamet ettiği ve okul mezuniyeti için arkadaşlarıyla biraraya gelmek için Bandırma'ya geldiği öğrenildi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Lütfü Türkkan'ın küfrettiği şehit yakınının kardeşi konuştu: Biz namusumuzu yerde bulmadık

Lütfü Türkkan'ın küfrettiği şehit yakınının kardeşi konuştu: Biz namusumuzu yerde bulmadık

 Kayan traktörün el frenini çekmek isteyen çiftçi, tekerin altında kaldı

Kayan traktörün el frenini çekmek isteyen çiftçi, tekerin altında kaldı

 Yaralamadan gözaltına alınan şüpheli, 2 askerimizi şehit ettiğini ve bir çocuğu öldürdüğünü itiraf etti

Yaralamadan gözaltına alınan şüpheli, 2 askerimizi şehit ettiğini ve bir çocuğu öldürdüğünü itiraf etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title