Mezuniyet fotoğrafı için farklı illerden gelip, Burdur Gölü'nde buluştular
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Mezuniyet fotoğrafı için farklı illerden gelip, Burdur Gölü'nde buluştular

28.09.2020 11:09 | Son Güncelleme: 28.09.2020 11:13
Mezuniyet fotoğrafı için farklı illerden gelip, Burdur Gölü'nde buluştular

BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü'nü bu yıl bitiren 4 arkadaş, mezuniyet fotoğraflarını Burdur Gölü'nde çektirmek için bir araya geldi.

BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü'nü bu yıl bitiren 4 arkadaş, mezuniyet fotoğraflarını Burdur Gölü'nde çektirmek için bir araya geldi.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle mart ayında eğitim öğretime ara verilince okulu uzaktan eğitimle tamamlayan MAKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi 4 arkadaş, pandemi nedeniyle yaşayamadıkları mezuniyet sevincini kendi imkanlarıyla yaşadı. Cuma Çınar, Deniz Kaya, Merve Büyükinamlı ve Deniz Karanfil sözleşerek, Gaziantep, Uşak, Aydın ve Denizli'den Burdur'a geldi ve Burdur Gölü kenarında mezuniyet fotoğrafı çektirdi.

Cuma Çınar, "Uzun zamandır Burdur'da değiliz. Arkadaşlarımızı özledik. Pandemi nedeniyle mart ayından bu yana burada değiliz. Mezun olduk ama pandemi nedeniyle mezuniyet töreni olmadı. Arkadaşlarımızla konuştuk ve Burdur'a gelerek Burdur Gölü kenarında mezuniyet fotoğraflarımızı çektiriyoruz hem de hasret gideriyoruz" dedi.Aydın'dan gelen Deniz Kaya, "4 yıl Burdur'da okuduk. Pandemiden dolayı mart ayında evimize gittik. Arkadaşlarımızla görüşemiyorduk. Burdur'u da çok özledik. Mezuniyet fotoğraflarımızı çektirmek için Burdur Gölü kenarına geldik" diye konuştu.

Denizli'den gelen Merve Büyükinamlı da "Çok yakın arkadaşlarız. Sözleştik. Bugün Burdur'da buluştuk ve mezuniyet fotoğraflarımızı çektiriyoruz" dedi.


Mezuniyet fotoğrafı için farklı illerden gelip, Burdur Gölü'nde buluştular
Mezuniyet fotoğrafı için farklı illerden gelip, Burdur Gölü'nde buluştular
Mezuniyet fotoğrafı için farklı illerden gelip, Burdur Gölü'nde buluştular

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN

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