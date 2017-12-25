Mezun Oldukları Okulda 40 Yıl Sonra Yeniden Buluştular

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulunan Yıldırım Beyazıt İlkokulu'nun mezunları, 40 yıl sonra okullarında bir araya geldi.



Sosyal medya vasıtasıyla ilkokul yıllarındaki öğretmen ve sınıf arkadaşlarıyla irtibat kuran mezunlar, Türkiye'nin farklı yerlerinden Çubuk'a gelerek okudukları sınıfta hasret giderdi.



Okulda 1975-1978 yıllarında sınıf öğretmenliği yapan Zühriye Akyol, AA muhabirine, çok sevdiği meslekten 12 yıl önce emekli olduğunu ve İngiltere'ye yerleştiğini söyledi.



Öğrencileriyle buluşmak için yaklaşık 3 bin kilometre mesafeden geldiğini, çok heyecanlı olduğunu dile getiren Akyol, "Öğrencilerim sosyal medyadan bana ulaşıp davet ettiklerinde, bugünün özlemiyle günlerce uyumadım. 5 yıl görev yaptığım okulda, yıllar sonra öğrencilerimle bir araya gelmek bana çok büyük mutluluk verdi. Yeniden o seneleri yaşamış gibiyim." dedi.



Akyol, buluşmayı, öğrencilerinden Şakir Arıkan'ın ayarladığını ifade ederek, şunları kaydetti:



"Buluşmamız gerçekten hayal gibi, rüya gibi bir şey oldu. Sevinçli ve gururluyum, çok güzel unutulmaz bir anı oldu. İyi ki öğretmen olmuşum. Çubuk, öğretmenlik hayatımda unutamadığım bir yerdi. Burada görev yaptığımda 28 yaşındaydım. Burada hiç huzursuzluk yoktu, karşılıklı güven, sevgi ve saygı vardı. Öğrencilerimin hayatında çok güzel iz bırakmışız ki bu gün halen o günleri unutamamışlar."



Şakir Arıkan ise "Ben ikinci sınıfa burada başlamıştım. Öğretmenimle ve arkadaşlarımla burada tanıştım. Kırk yıl aradan sonra hocamızla ve arkadaşlarımızla bir araya geldik. Çok güzel bir duygu bu, Allah herkese nasip etsin." diyerek duygularını dile getirdi.



Buluşmanın kendisini 40 yıl geriye götürdüğünü belirten Semih Dinçer Yetiş de "Çok güzel, heyecan verici bir duygu. Aynı okulda, bu sıralarda bir araya gelebilmek çok güzel." diye konuştu.