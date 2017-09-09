Mezun Oldukları Okulda 40 Yıl Sonra Yeniden Buluştular

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde aralarında İl Milli Eğitim Müdürünün de bulunduğu aynı liseden mezun öğrenciler, yaklaşık 40 yıl aradan sonra aynı okulda buluşarak hasret giderdi.



Yaklaşık 40 yıl önce Dörtyol Lisesinden mezun olan 150 öğrenci, sosyal medya üzerinden haberleşerek ortak bir tarihte mezun oldukları lisenin bahçesinde buluşma kararı aldı.



Bir zamanlar aynı sırayı paylaşan ve şimdi her biri farklı mesleklerde olan kimisi de emekliliğe ayrılan arkadaşlar, 40 yıl aradan sonra tekrar mezun oldukları okulda buluşmayı başardı.



Geçen yılları yad eden ve bir zamanlar üzerinde eğitim gördükleri sıralarda yeniden oturan okul arkadaşlarının hasret gidermeleri duygulu anlara sahne oldu.



Okulun 1980 mezunlarından Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan, AA muhabirine, arkadaşlarıyla yıllar sonra buluşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, Türkiye'nin farklı illerinden gelen tüm arkadaşların bugün burada toplandığını kaydetti.



Karahan, "Sosyal medya üzerinde Türkiye'nin dört bir yanındaki öğretmenlerimize ve okul arkadaşlarımıza ulaştık, burada mezuniyet yılı yoktur, kuruluşundan bugüne ne kadar mezun varsa hepsini kapsadık. Maksadımız bir birliktelik oluşturmaktı, ilk mezunları çok yaşlı oldukları için gelemediler ancak ondan sonraki dönemdekilerden arkadaşlarımız var, mutlu olduk, duygulandık." ifadelerini kullandı.



Okulun, 1976 mezunu Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cemal Talay da buluşmayı geleneksel hale getirmeyi planladıklarını aktararak "İnşallah her sene yapacağız, daha geniş kapsamlı olacak, çok duygulandık eski günleri yad ettik." diye konuştu.