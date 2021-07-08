Mezun oldukları liseye gelinlik ve damatlıkla geldiler
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Mezun oldukları liseye gelinlik ve damatlıkla geldiler

Mezun oldukları liseye gelinlik ve damatlıkla geldiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde evlenen çift nikah sonrası okul yıllarında beraber öğrenim gördükleri Çok Programlı Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek sınıfta aynı sırada oturup anılarını tazelediler.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde evlenen çift nikah sonrası okul yıllarında beraber öğrenim gördükleri Çok Programlı Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek sınıfta aynı sırada oturup anılarını tazelediler.

Simav ilçesinde bekçi olarak görev yapan 23 yaşındaki damat Serkan Uygun, eşi ve aynı zamanda sınıf arkadaşı olan Hamide Boran ile 8 sene önce Hisarcık Çok Programlı Lisesinde öğrenim gördükleri esnada tanıştıklarını ve birbirlerine aşık olduklarını söyledi.

Uygun, "Lise yıllarında okul arkadaşım olan Hamide Boran ile birbirimize aşık olup arkadaşlıklarımızı sürdürdük ve 8 yıl önce başlayan aşkımızı evlilikle noktalamaya karar verdik. Nikah sonrası gelinlik ve damatlıkla soluğu ilk tanıştığımız ve birbirimize aşık olduğumuz Hisarcık Çok Programlı Anadolu Lisesinde aldık. Eşimle mezun olduğumuz okula gelmek bizi çok heyecanlandırdı. Bizlere gösterdikleri yakın ilgi ve alakadan dolayı okul yönetimine çok teşekkür ediyorum " dedi.

Karşılarında gelin ve damadı gören okul görevlileri çok şaşırdı. Evli çift, okulda daha önce okudukları sınıfa girerek aynı sırada oturup bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Gelin Hamide Boran ise, "Eşimle lisede tanışmıştık. Yıllar geçse de birbirimize olan sevgimizden asla vazgeçmedik. Şu an ikimizde çok mutluyuz. Hayaldi gerçek oldu. Mezun olduğumuz okulu ziyaretimiz ise bizlere ayrı bir mutluluk verdi " diye konuştu. - KÜTAHYA

Mezun oldukları liseye gelinlik ve damatlıkla geldiler
Mezun oldukları liseye gelinlik ve damatlıkla geldiler
Mezun oldukları liseye gelinlik ve damatlıkla geldiler
Mezun oldukları liseye gelinlik ve damatlıkla geldiler
Mezun oldukları liseye gelinlik ve damatlıkla geldiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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