Mezun olduğu okula müdür olarak atandı Bandırma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Şefik Açar, 34 yıl önce mezun olduğu okulda müdürlük yapıyor.

Bandırma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Şefik Açar, 34 yıl önce mezun olduğu okulda müdürlük yapıyor.

Manyas ilçesinde dünyaya gelen ve ilköğrenimini kırsal Çakırca Mahallesi'nde tamamlayan Açar, Bandırma Şehit Süleymanbey Ortaokulunun ardından o dönemki adıyla Bandırma Endüstri Meslek Lisesinden mezun oldu.

Ankara'da öğretmenliğe başlayan Açar, Bandırma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine mezuniyetinden 34 yıl sonra müdür olarak atandı.

Şefik Açar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Tabii ki okulum için çok çalışmamın gerektiğinin farkındayım. Okulumun kadrosunu büyük ölçüde tanıyorum. Arkadaşlarımla çok şeyi başaracağımıza yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle göreve geldim. İnşallah gelecekte güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA